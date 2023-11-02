Рішення по імпічменту Байдена буде прийнято дуже скоро, - спікер Палати представників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Палати представників від республіканців Майка Джонсона, якого цитує The Guardian .

Як відзначив Джонсон, вже "дуже скоро" буде прийнято рішення, чи варто продовжувати зусилля щодо імпічменту голови Білого дому.

Як пише видання, попередник Джонсона Кевін Маккарті оголосив про розслідування поведінки президента ще у вересні поточного року, втім його було усунуто з посади спікера вже через кілька тижнів. Розслідування зосереджене на звинуваченнях у корупції навколо президента і його сім'ї, зокрема, його сина Хантера Байдена.

"Республіканці провели слухання в єдиному комітеті з цього питання, яке багато хто сприйняв як провал після того, як їхні свідки заявили, що розслідування було обґрунтованим, але доказів того, що президент порушив закон, так і не було знайдено. Ще одного удару зусиллям було завдано, коли Кен Бак, консервативний республіканець, який вчора оголосив, що не балотуватиметься на другий термін у 2024 році, написав колонку в газеті Washington Post, в якій стверджував, що імпічмент Байдена - погана ідея", - додає видання.

Розслідування поставили на паузу на кілька тижнів, поки Палата представників боролась з усуненням Маккарті.

Імпічмент Байдену

Республіканець Кевін Маккарті ще вересні анонсував початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Тим часом голова Білого дому переконаний у тому, що його син Хантер, якого підозрюють у порушеннях під час сплати податків, не вчинив незаконних дій.