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Рішення по імпічменту Байдена буде прийнято дуже скоро, - спікер Палати представників

Четвер 02 листопада 2023 19:10
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Рішення по імпічменту Байдена буде прийнято дуже скоро, - спікер Палати представників Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення щодо імпічменту чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена буде прийнято вже "дуже скоро".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Палати представників від республіканців Майка Джонсона, якого цитує The Guardian.

Як відзначив Джонсон, вже "дуже скоро" буде прийнято рішення, чи варто продовжувати зусилля щодо імпічменту голови Білого дому.

Як пише видання, попередник Джонсона Кевін Маккарті оголосив про розслідування поведінки президента ще у вересні поточного року, втім його було усунуто з посади спікера вже через кілька тижнів. Розслідування зосереджене на звинуваченнях у корупції навколо президента і його сім'ї, зокрема, його сина Хантера Байдена.

"Республіканці провели слухання в єдиному комітеті з цього питання, яке багато хто сприйняв як провал після того, як їхні свідки заявили, що розслідування було обґрунтованим, але доказів того, що президент порушив закон, так і не було знайдено. Ще одного удару зусиллям було завдано, коли Кен Бак, консервативний республіканець, який вчора оголосив, що не балотуватиметься на другий термін у 2024 році, написав колонку в газеті Washington Post, в якій стверджував, що імпічмент Байдена - погана ідея", - додає видання.

Розслідування поставили на паузу на кілька тижнів, поки Палата представників боролась з усуненням Маккарті.

Імпічмент Байдену

Республіканець Кевін Маккарті ще вересні анонсував початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Тим часом голова Білого дому переконаний у тому, що його син Хантер, якого підозрюють у порушеннях під час сплати податків, не вчинив незаконних дій.

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