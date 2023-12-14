Палата представителей одобрила начало расследования касательно импичмента Байдена

Палата представителей Конгресса США в среду, 13 декабря, одобрила официальное разрешение на проведение расследования касательно импичмента президента Джо Байдена. Республиканцы объединились вокруг этой инициативы, несмотря на то, что им еще не удалось найти доказательств правонарушений действующего главы Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Республиканское большинство в Палате одобрило 221 голосами проведение расследования. Оно должно установить, получал ли Байден ненадлежащую выгоду от зарубежных деловых операций своего 53-летнего сына Хантера, через несколько часов после того, как Байден-младший отказался от призыва дать показания за закрытыми дверями.

Агентство уточнило, что это решение вряд ли приведет к отставке Байдена с должности главы Белого дома. Ведь даже если Палата представителей утвердит начало самой процедуры импичмента, Сенат должен будет двумя третями голосов подтвердить выдвинутые обвинения, а это практически невозможно в палате, где находится 51 сенатор от Демократической партии при 49 республиканцах.

Согласно процедуре, голосование за сам импичмент должно пройти через три месяца после того, как республиканцы неофициально начали расследование, и не является обязательным шагом для отстранения от должности президента либо другого должностного лица.

В то же время разрешение на расследование позволит сторонникам Трампа обвинять Байдена в коррупции в ходе предвыборной кампании 2024 года. Также расследование может дать республиканцам больше законных полномочий, чтобы заставить администрацию Байдена сотрудничать. А также поможет противостоять обвинениям со стороны демократов, которые утверждают, что расследованию не хватает легитимности.

Белый дом отверг расследование как неподтвержденное фактами и политически мотивированное.

Суть обвинений в адрес Байдена

Республиканцы в Палате представителей утверждают, что Джо Байден и его семья получали выгоду от своих действий, когда он был вице-президентом президента Барака Обамы с 2009 по 2017 год. И они сосредоточили внимание на деловых предприятиях его сына в Украине и Китае в течение этого периода.

Соратники Трампа нашли доказательства того, что Байден-младший заставил клиентов поверить, что он может обеспечить доступ к офису вице-президента. Но они не предоставили доказательств того, что Байден совершал какие-либо официальные действия для помощи этим предприятиям или получал от них финансовую выгоду.

В понедельник, 11 декабря, продолжает Reuters, Хантер Байден проигнорировал повестку комитета для дачи показаний за закрытыми дверями, заявив, что будет свидетельствовать только публично, поскольку боится искажения своих слов.

"Нет никаких доказательств, которые бы подтверждали обвинения в том, что мой отец был финансово вовлечен в мой бизнес, потому что этого не было", - сказал Хантер Байден.

Члены комитета заявили, что будут принимать меры для обвинения Байдена в неуважении к Конгрессу, что потенциально может привести к тюремному заключению.

Байдену-младшему выдвинуты федеральные обвинения в том, что он солгал об употреблении наркотиков при покупке пистолета, а также отдельные обвинения в неуплате налогов на сумму 1,4 млн долларов. Он не признал себя виновным в приобретении оружия, а его адвокат утверждает, что он полностью уплатил налоги.

"В глубине своей зависимости я был крайне безответственным в отношении ко своим финансам. Но предполагать, что это является основанием для расследования в порядке импичмента, - это уже за гранью абсурда. Это бесстыдно", - сказал Хантер Байден.

Дело об импичменте Джо Байдена

Республиканец Кевин Маккарти еще в сентябре анонсировал начало официального расследования касательно импичмента президента Джо Байдена.

Тем временем глава Белого дома убежден в том, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.

Позже Спикер Палаты представителей сообщил, что решение об импичменте Джо Байдена будет принято уже "очень скоро".

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