Байден убежден, что его сын Хантер не совершал налоговые правонарушения

Фото: Джо Байден (flickr)

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его сын Хантер, которого подозревают в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий. В то же время Минюст США расследует дело Хантера.

Об этом сообщает The Hill.

На вопрос журналиста, уверен ли Байден, что Хантер не совершал налоговых нарушений, избранный президент США сказал: "Я уверен"

Напомним, Министерство юстиции США подало запрос на информацию в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена. В частности, запрос касается компании Burisma.

Также в мае американские сенаторы США спрашивали у Госдепа документы об увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина. Оппоненты Джо Байдена утверждают, что он оказывал давление на власти Украины, требуя уволить Шокина, поскольку Генпрокуратура при нем расследовала дело компании Burisma, в котором фигурировал его сын.

По данным The Hill, следствие выяснило, что Burisma перечисляла компании Байдена большие суммы денег ежемесячно. Однако расследование не было завершено.