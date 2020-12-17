ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Байден убежден, что его сын Хантер не совершал налоговые правонарушения

США, Четверг 17 декабря 2020 01:13
Байден убежден, что его сын Хантер не совершал налоговые правонарушения
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: Даша Харченко

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его сын Хантер, которого подозревают в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий. В то же время Минюст США расследует дело Хантера.

Об этом сообщает The Hill.

На вопрос журналиста, уверен ли Байден, что Хантер не совершал налоговых нарушений, избранный президент США сказал: "Я уверен"

Напомним, Министерство юстиции США подало запрос на информацию в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена. В частности, запрос касается компании Burisma.

Также в мае американские сенаторы США спрашивали у Госдепа документы об увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина. Оппоненты Джо Байдена утверждают, что он оказывал давление на власти Украины, требуя уволить Шокина, поскольку Генпрокуратура при нем расследовала дело компании Burisma, в котором фигурировал его сын.

По данным The Hill, следствие выяснило, что Burisma перечисляла компании Байдена большие суммы денег ежемесячно. Однако расследование не было завершено.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь