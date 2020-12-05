Палата представників в США проголосувала за легалізацію канабісу

Фото: марихуана (pexels)

Палата представників США проголосувала за легалізацію марихуани на федеральному рівні. За ухвалення законопроєкту проголосували 228 членів Палати представників.

Про це повідомляє The Hill.

Дискусія щодо цього законопроекту триває вже кілька років. Якщо закон набере чинності, то на свободу вийдуть ув’язнені за вживання марихуани.

Документ має бути схваленим ще Сенатом. Якщо законопроєкт приймуть, то марихуану в США виключать зі списку небезпечних наркотиків, таких як героїн і кокаїн. Їх вживання та розповсюдження карається в США кримінальним законом.

Проте в певних американських штатах дозволяється використовувати марихуану в медичних цілях.

Нагадаємо, комісія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з наркотичних засобів виключила марихуану з переліку небезпечних наркотиків. Дане рішення може привести до більш інтенсивних досліджень користі медичного канабісу.

Раніше повідомлялося, що закон про легалізацію медичного канабісу в Україні вже готується.