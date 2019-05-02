Палата представителей США назначила дату слушаний по Boeing 737 MAX

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Слушания проведут 15 мая

Палата представителей США предварительно планирует провести 15 мая слушания по Boeing 737 MAX и программе сертификации самолетов Федеральной авиационной администрации. Об этом пишет Reuters.

Пресс-секретарь представителя Питер ДеФазио, который возглавляет комиссию, отказался комментировать дату. Во вторник ДеФазио сообщил журналистам, что планирует провести слушания по Boeing 737 MAX и процессу сертификации в ближайшем будущем.

Ожидается, что в слушаниях примут участие исполняющий обязанности администратора FAA Дэн Элвелл, председатель Национального совета по безопасности на транспорте Роберт Сумвалт и Еарл Лоуренс, которые был назначен исполнительным директором Службы сертификации самолетов FAA в 2018 году, сообщили источники.

Ранее РБК-Украина писало, что приостановка эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и сокращение объемов их производства обойдутся аэрокосмической корпорации как минимум в 1 млрд долларов.

Отметим, правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о катастрофе Boeing 737 Max 8. Согласно документу, пилоты Boeing 737 Max 8 придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу.

Добавим, компания Boeing также признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX 8 содержит дополнительную незначительную ошибку, не связанную с проблемной системой MCAS.