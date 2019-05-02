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Палата представників США призначила дату слухань по Boeing 737 MAX

Новини » Транспорт    02.05.2019 - 02:58
Палата представників США призначила дату слухань по Boeing 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Слухання проведуть 15 травня

Палата представників США попередньо планує провести 15 травня слухання з Boeing 737 MAX і програми сертифікації літаків Федеральної авіаційної адміністрації. Про це пише Reuters.

Прес-секретар представника Пітер ДеФазио, який очолює комісію, відмовився коментувати дату. У вівторок ДеФазио повідомив журналістам, що планує провести слухання з Boeing 737 MAX і процесу сертифікації в найближчому майбутньому.

Очікується, що у слуханнях візьмуть участь виконуючий обов'язки адміністратора FAA Ден Элвелл, голова Національної ради з безпеки на транспорті Роберт Сумвалт і Еарл Лоуренс, який був призначений виконавчим директором Служби сертифікації літаків FAA в 2018 році, повідомили джерела.

Раніше РБК-Україна писало, що призупинення експлуатації літаків Boeing 737 MAX та скорочення обсягів їх виробництва обійдуться аерокосмічної корпорації як мінімум в 1 млрд доларів.

Відзначимо, уряд Ефіопії оприлюднило попередній звіт про катастрофі Boeing 737 Max 8. Згідно з документом, пілоти Boeing 737 Max 8 дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофі.

Додамо, компанія Boeing також визнала, що програмне забезпечення літаків моделі 737 MAX 8 містить додаткову незначну помилку, не пов'язану з проблемною системою MCAS.

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