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Boeing заявляет об успешном обновлении ПО на 737 MAX

Новости » Транспорт    29.04.2019 - 21:24
Boeing заявляет об успешном обновлении ПО на 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

По словам Муйленберга, это позволит сертифицировать самолет как безопасный

Компания Boeing заявила о достижении прогресса в обновлении программного обеспечения самолетов 737 MAX, которое имеет целью устранить угрозу потенциальных авиакатастроф. Об этом заявил генеральный директор компании Деннис Муйленберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По его словам, "аэрокосмический гигант достиг стабильного прогресса в процессе обновления программного обеспечения".

"Это позволит Федеральному управлению гражданской авиации сертифицировать самолет как безопасный", - отметил Муйленберг.

Он также добавил, что программное обеспечение самолетов этой серии обновлено и испытано на симуляторах почти на 90% в авиапарках более 50-ти авиалиний и других операторов.

Ранее РБК-Украина писало, что приостановка эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и сокращение объемов их производства обойдутся аэрокосмической корпорации как минимум в 1 млрд долларов.

Отметим, правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о катастрофе Boeing 737 Max 8. Согласно документу, пилоты Boeing 737 Max 8 придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу.

Добавим, компания Boeing также признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX 8 содержит дополнительную незначительную ошибку, не связанную с проблемной системой MCAS.

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