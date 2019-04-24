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В Boeing оценили убытки от запретов на полеты самолетов 737 MAX

Новости » Политика    24.04.2019 - 19:55
В Boeing оценили убытки от запретов на полеты самолетов 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Сокращение объемов их производства обойдутся в 1 млрд долларов

Приостановка эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и сокращение объемов их производства обойдутся аэрокосмической корпорации как минимум в 1 млрд долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на презентацию авиаконцерна Boeing.

При этом, по данным издания, эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полеты 737 MAX в гораздо большую сумму. По их мнению, итоговые потери компании с учетом выплат семьям погибших при крушении двух самолётов данной модели могут составить до 3 млрд долларов.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал компании Boeing прибегнуть к ребрендингу самолета 737 MAX. Также глава США порекомендовал добавить "некоторые дополнительные функции".

Как писало РБК-Украина ранее, правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о катастрофе Boeing 737 Max 8. Согласно документу, пилоты Boeing 737 Max 8 придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу.

Добавим, компания Boeing также признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX 8 содержит дополнительную незначительную ошибку, не связанную с проблемной системой MCAS.

 

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