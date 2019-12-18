В Конгрессе США началось заседание по делу об импичменте Трампа

Палата представителей США начала заседание, на котором планируется вынести импичмент американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Палата представителей должна одобрить две статьи импичмента, по которым обвиняют президента США. Глава палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала импичмент "одним из самых торжественных полномочий, предоставленных Конституцией", и призвала всех членов нижней палаты "быть готовыми для исторического голосования".

Напомним, 10 декабря демократы Палаты представителей США выдвинули два обвинения президенту Трампу. Дональда Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Палата представителей планирует завершить процедуру объявления импичмента президента до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте Трампа будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии.

Как известно, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.