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Голосование за импичмент Трампа состоится 18 декабря

Новости » Политика     18.12.2019 - 05:00
Голосование за импичмент Трампа состоится 18 декабря
Фото: Дональд Трамп (bundesregierung.de)

Палата представителей Конгресса США должна одобрить две статьи импичмента

Голосование за импичмент президента США Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса США состоится в среду, 18 декабря. Об этом заявила спикер Палаты Ненси Пелоси, передает dpa.

Отмечается, что Палата представителей должна одобрить две статьи импичмента, по которым обвиняют Трампа. Нэнси Пелоси назвала импичмент "одним из самых торжественных полномочий, предоставленных Конституцией", и призвала всех членов нижней палаты утром "быть готовыми для исторического голосования".

Это будет третий раз, когда президенту грозит импичмент за почти 250 лет существования США. Ни один президент не был отстранен от должности, и Трамп, скорее всего, переживет судебный процесс в Сенате, где для его отставки необходимо большинство в две трети голосов.

Демократы обвиняют президента в злоупотреблении своим служебным положением, предлагая Украине начать расследование против его политического конкурента Джо Байдена и удерживая военную помощь в качестве средства для достижения этой цели. Он также, как утверждается, препятствовал расследованию этого дела Конгрессом.

Если голосование состоится успешно, документы по импичменту передадут в Сенат. Однако большинство сенаторов являются республиканцами и могут не поддержать голосование за отставку своего представителя с поста президента.

Напомним, Дональд Трамп написал Нэнси Пелоси шестистраничное письмо, в котором назвал процесс импичмента "обманом" и призвал прекратить этот процесс. Он обвинил своих противников в "объявлении открытой войны американской демократии".

Также, несмотря на множество свидетельств от дипломатов и представителей национальной безопасности, выражающих обеспокоенность по поводу поведения Трампа в отношении Украины, республиканцы настаивают, что он не сделал ничего плохого. Этой позиции также придерживается Трамп.

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