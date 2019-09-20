Палата представителей Конгресса одобрила выделение Украине 250 млн долларов помощи

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов. Законопроект с соответствующим пунктом конгрессмены утвердили в четверг, 19 сентября, передает Defense News.

Речь идет о законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

Согласно данному документу, выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.

Теперь данный документ должен рассмотреть Сенат Конгресса, что запланировано на следующую неделю.

Напомним, 12 сентября США подтвердили, что продолжат выделение военной помощи Украине. В частности, Вашингтон выделит Украине 391,5 млн долларов помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа. Выделяемые средства предназначаются для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинского войска.

В следующем году Соединенные Штаты Америки планируют увеличить военную помощь Украине.

В конце августа президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу предоставления Украине военной помощи. Пентагон по завершении рассмотрения объемов военной помощи Украине по заказу Белого дома пришел к выводу, что помощь стоит продолжать.