Палата представників Конгресу схвалила виділення Україні 250 млн доларів допомоги

Палата представників Конгресу США в четвер схвалила виділення на військову допомогу Україні 250 млн доларів. Законопроект з відповідним пунктом конгресмени затвердили у четвер, 19 вересня, передає Defense News.

Йдеться про законопроект про тимчасове фінансування федерального уряду до 21 листопада.

Згідно з цим документом, виділення коштів на надання військової допомоги Україні буде продовжене наступного фінансового року, який починається у Сполучених Штатах 1 жовтня.

Тепер цей документ має розглянути Сенат Конгресу, що заплановано на наступний тиждень.

Нагадаємо, 12 вересня США підтвердили, що продовжать виділення військової допомоги Україні. Зокрема, Вашингтон виділить Україні 391,5 млн доларів допомоги відразу за кількома програмами Пентагону і Держдепартаменту. Кошти, що виділяються, призначаються для закупівлі озброєння та військової техніки, а також надання послуг, що сприяють поліпшенню можливостей українського війська.

Наступного року Сполучені Штати Америки планують збільшити військову допомогу Україні.

Наприкінці серпня президент США Дональд Трамп попросив свою команду національної безпеки переглянути програму надання Україні військової допомоги. Пентагон по завершенні розгляду обсягів військової допомоги Україні на замовлення Білого дому дійшов висновку, що допомогу слід продовжувати.