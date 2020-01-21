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ЕК пригрозила Лондону санкциями в случае невыполнения условий Brexit-соглашения

Новости » Политика     21.01.2020 - 20:48
ЕК пригрозила Лондону санкциями в случае невыполнения условий Brexit-соглашения
Иллюстративное фото (GettyImages)

ЕК готова применять штрафы или приостанавливать торговые льготы

Европейская комиссия (ЕК) пригрозила Великобритании санкциями в случае невыполнения условий Brexit-соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сообщается, что ЕК готова применять штрафы или приостанавливать торговые льготы.

"Брюссель может применять штрафы или даже временно останавливать торговые льготы, если Великобритания не будет придерживаться условий планируемой сделки после Brexit", - говорится в сообщении.

Также ЕК будет настаивать на необходимости соблюдения Британией экологических, социальных и конкурентных правил Европейского Союза. Брюссель обеспокоило то, что Британия не собирается иметь никаких торговых соглашений с ЕС.

Пока ЕК намерена предотвратить нарушения правил предстоящей сделки со стороны Британии и создаст совместный комитет, который будет решать споры путем консультаций, или начинать судебное разбирательство.

Добавим, выход Великобритании из ЕС состоится 31 января.

Напомним, правительство Британии проиграл голосование в Палате лордов по соглашению о выходе страны из Евросоюза. Это первое поражение правительства с момента досрочных выборов в декабре 2019 года. В Палате лордов поддержали призывы предоставить гражданам ЕС физический документ как доказательство того, что они имеют право жить в Британии после ее выхода из блока.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Великобритании проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС (Brexit) 31 января, чтобы обсудить будущее Соединенного Королевства.

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