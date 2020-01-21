Палата лордів Великобританії внесла зміни в угоду з ЄС

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/mfarussia)

Палата лордів внесла зміни в законодавство, в тому числі щодо прав громадян ЄС після Brexit

Уряд Великобританії зазнала четвертої поразки в Палаті лордів, яка розглядає законодавство про вихід Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, члени верхньої палати парламенту у вівторок, 21 січня, проголосували за те, щоб гарантувати, що діти-біженці без супроводу можуть возз'єднуватися з родиною в Британії. Дана обіцянка була дана попереднім прем'єр-міністром Британії Терезою Мей, але було видалено законодавства новим урядом Бориса Джонсона.

Консерватори Джонсона отримали значну більшість в нижній палаті, Палаті громад, на виборах 12 грудня, а раніше в цьому місяці швидко законодавці схвалили законодавство, необхідне для його ратифікації угоди про вихід з ЄС.

Але Палата лордів, де уряд Джонсона не має більшості, внесла три зміни в законодавство, в тому числі щодо прав громадян ЄС після Brexit.

Нагадаємо, уряд Великобританії проведе позачергове засідання в день виходу країни з ЄС (Brexit) 31 січня, щоб обговорити майбутнє Сполученого Королівства.

31 січня Великобританія повинна покинути Європейський союз. Після цього почнеться перехідний період, за час якого між Британією та ЄС повинна бути укладена нова торгова угода. Британський уряд планує завершити угоду до кінця 2020 року.