Палата лордів підтримала дострокові вибори в Британии

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Тепер законопроект має підписати королева Єлизавета II

Верхня палата парламенту Великої Британії схвалила закон про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня 2019 року, запропонований прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Наголошується, що законопроект пройшов у Палаті лордів всі стадії розгляду.

Статус закону він повинен отримати після того, як його підпише королева Єлизавета II. На це відводиться трохи менше тижня, оскільки для того, щоб вибори відбулися в обумовлений термін, парламент повинен бути розпущений для проведення виборчої кампанії не пізніше 6 листопада.

Нагадаємо, 29 жовтня Палата громад, нижня палата британського парламенту, підтримала ініціативу прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про проведення дострокових виборів 12 грудня.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про необхідність проведення дострокових виборів 12 грудня. За його словами, це допоможе країні вийти зі складу ЄС.

Покинути ЄС Британія збиралася ще 29 березня 2019 року - через два роки після подачі письмового повідомлення про вихід з товариства. Однак у британському парламенті тричі відхилили проект угоди про умови Brexit, узгоджений між Брюсселем і урядом прем'єр-міністра Терези Мей. Згодом Мей пішла у відставку, а її наступник Борис Джонсон тепер наполягає на виході з ЄС 31 жовтня - з угодою або без неї. При цьому 19 жовтня він направив Європейській раді запит про нову відстрочку Brexit до 31 січня 2020 року.

Зазначимо, що 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що Велика Британія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом.