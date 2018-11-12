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Паламарчук прокомментировал задержание его екс-помощника по делу Гандзюк

Новости » Общество    12.11.2018 - 20:30
Паламарчук прокомментировал задержание его екс-помощника по делу Гандзюк
Фото: Николай Паламарчук (УНИАН)

Нардеп Паламарчук надеется, что следствие докажет его непричастность в убийстве Гандзюк

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к делу об убийстве активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз БПП.

Также депутат надеется, что расследование покончит с упоминанием его имени в контексте этой трагедии.

"Я заявляю, что я, как никто другой, заинтересован в объективном и скорейшем расследовании преступления против Екатерины Гандзюк и установлении всех причастных к преступлению. Я заявлял и заявляю, что не имею никакого отношения ни к преступлению, ни к любым событиям, связанным с Екатериной Гандзюк. Поэтому я уверен, что это расследование должно стать делом чести для правоохранителей, а его завершение положит конец упоминании моего имени из-за этих трагических событий", - заявил Паламарчук.

Кроме того, нардеп добавил, что уволил своего внештатного помощника Игоря Павловского, как только узнал из СМИ о его возможной причастности к преступлению.

Напомним, сегодня стало известно, что бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Экс-помощнику нардепа было выдвинуто подозрение как соучастнику. Он арестован до 3 декабря.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что одна из версий о заказчиках нападения на Гандзюкнедавно была рассекречена, и тот, кто это сделал, должен быть уволен. 9 ноября глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что сейчас оснований для установления заказчиков убийстваактивистки недостаточно.

Экс-помощника нардепа Паламарчука арестовали по делу об убийстве Гандзюк Комитет ВР просит ГПУ и полицию предоставить данные о нападении на Гандзюк
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