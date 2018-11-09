В СБУ рассказали о ходе расследования дела Гандзюк 

Фото: Екатерина Гандзюк (flickr.com/securityserviceofukraine)

По словам Грицака, по делу Гандзюк пока не проведены все процессуальные действия

На данный момент оснований для установления заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк не достаточно. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы уже получили уголовное производство, оно объединено с тем производством, которое было у нас относительно личности заказчика, активно ведется работа", - сказал он.

Грицак отметил, что пока для установления заказчиков убийства Гандзюк не достаточно оснований, поскольку пока не были проведены все процессуальные действия.

"Как только у нас будут какие-то новости, которые будут заслуживать вашего внимания, внимания украинского общества и которые не повредят проведению дальнейших эффективных следственно-розыскных действий, мы обязательно сразу об этом сообщим, обещаю вам", - сказал Грицак.

Глава СБУ также добавил, что ведомство в ходе расследования активно сотрудничает с общественными активистами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 31 июля 2018 года сразу после совершения нападения на Гандзюк в Херсоне местная полиция зарегистрировала уголовное производство, которое расследовало облуправление Нацполиции. Через неделю, 6 августа было зарегистрировано еще одно дело, которое расследует СБУ. На данный момент два этих дела объединили в одно, расследование ведет СБУ.

Добавим, по словам генпрокурора Юрия Луценко, дело Гандзюк до конца года передадут в суд.