Паламарчук прокоментував затримання екс-помічника у справі Гандзюк

Фото: Микола Паламарчук (УНІАН)

Нардеп Паламарчук сподівається, що слідство доведе його непричетність у вбивстві Гандзюк

Народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенко" Микола Паламарчук заявив, що не має ніякого відношення до справи про вбивство активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз БПП.

Також депутат сподівається, що розслідування покінчить зі згадуванням його імені у контексті цієї трагедії.

"Я заявляю, що я, як ніхто інший, зацікавлений в об’єктивному та якнайшвидшому розслідуванні злочину проти Катерини Гандзюк і встановленні всіх причетних до злочину. Я заявляв і заявляю, що не маю жодного стосунку ні до злочину, ні до будь-яких подій, пов’язаних із Катериною Гандзюк. Тому я впевнений, що це розслідування має стати справою честі для правоохоронців, а його завершення покладе край згадці мого імені через ці трагічні події", - заявив Паламарчук.

Крім того, нардеп додав, що звільнив свого позаштатного помічника Ігоря Павловського, як тільки дізнався зі ЗМІ про його можливу причетність до злочину.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі про вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк. Екс-помічника нардепа було висунуто підозру як співучаснику. Він заарештований до 3 грудня.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що одна з версій про замовників нападу на Гандзюкнещодавно була розсекречена, і той, хто це зробив, повинен бути звільнений. 9 листопада голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що зараз підстав для встановлення замовників вбивстваактивістки недостатньо.