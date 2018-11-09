Луценко пообещал уволить того, кто "слил" версию о заказчике Гандзюк

Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Генпрокурор заявил, что обнародование информации о ходе расследования мешает раскрытию преступления

Одна из версий о заказчиках нападения на активистку Екатерину Гандзюк недавно была рассекречена, и тот, кто это сделал, должен быть уволен. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой", передает РБК-Украина.

"Есть 12 версий... Несколько дней назад, к сожалению, вылилась информация об одной из версий о заказчике. Теперь уже вся страна звонит причастным лицам. Скажите мне, это помогает следствию или нет? Способствует ли это следствию по другим версиям? Или поджоги домов одного из фигурантов версии, подчеркиваю, даже не подозреваемого – это способствует раскрытию преступления?" – сказал Луценко.

Генпрокурор пояснил, что раскрытие информации о ходе расследования и версий нападения вредит раскрытию преступления, поскольку она является тайной следствия.

"Если я узнаю, кто слил одну из версий, с работы точно вылетит", - подчеркнул он

Также Луценко напомнил, что часть следствия по делу Гандзюк уже фактически завершена и до конца года будет направлена в суд.

"Есть результаты, 4 исполнителя и один организатор задержаны. Следствие в этой части фактически завершено. Я уверен, до конца года эта часть пойдет в суд. Сейчас СБУ занимается установкой заказчика", - добавил генпрокурор.

Напомним, 31 июля в Херсоне было совершено нападение на Екатерину Гандзюк - ей плеснули в лицо литр кислоты, в результате чего у женщины диагностировали 30% ожогов тела. 4 ноября Гандзюк умерла.

9 ноября глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил на брифинге, что в настоящее время оснований для установления заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк не достаточно.