Палахкотів ринок: показано наслідки удару дрона по Харківській області

Атака РФ на Україну 23 липня

Росія вкотре запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". У Кривому Розі повідомили про серію вибухів, після чого вспіхнули пожежі.

Також РФ вдарила по Сумській області. Частина міста Суми залишилася без світла. Медзаклади були підключені до генераторів.

Ба більше, "Шахеди" атакували житло і підприємства Кривого Рогу, через що спалахнули пожежі. Зафіксовано руйнування.

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