Палахкотів ринок: показано наслідки удару дрона по Харківській області

У Харківській області внаслідок атаки росіян за допомогою ударного дрона типу "Шахед" спалахнула пожежа на ринку в селищі Великий Бурлук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фотозвіт Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Рятувальники ліквідували пожежу на ринку, що сталася внаслідок ворожої дронової атаки. Увечері 22 липня армія Росії завдала удару безпілотниками по території ринку в селищі Великий Бурлук Куп'янського району", - повідомили рятувальники.
За даними ДСНС, пожежа на площі близько 500 квадратних метрів спалахнула в районі торгових павільйонів. Займання вдалося ліквідувати.
"Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об’єкти. Постраждала жінка — медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес", - додали рятувальники, показавши фото з наслідками удару.
Росія вкотре запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". У Кривому Розі повідомили про серію вибухів, після чого вспіхнули пожежі.
Також РФ вдарила по Сумській області. Частина міста Суми залишилася без світла. Медзаклади були підключені до генераторів.
Ба більше, "Шахеди" атакували житло і підприємства Кривого Рогу, через що спалахнули пожежі. Зафіксовано руйнування.
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