Полыхал рынок: показаны последствия удара дрона по Харьковской области

Атака РФ на Украину 23 июля

Россия в очередной раз запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед". В Кривом Роге сообщили о серии взрывов, после чего вспіхнули пожары.

Также РФ ударила по Сумской области. Часть города Сумы осталась без света. Медучреждения были подключены к генераторам.

Более того, "Шахеды" атаковали жилье и предприятия Кривого Рога, из-за чего вспыхнули пожары. Зафиксированы разрушения.

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