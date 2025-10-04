ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ вразили ключові об'єкти РФ: під ударом НПЗ, ракетний корабель та командний пункт

Субота 04 жовтня 2025 11:51
ЗСУ вразили ключові об'єкти РФ: під ударом НПЗ, ракетний корабель та командний пункт Ілюстративне фото: ЗСУ вразили ключові об'єкти РФ 4 жовтня (facebook com SecurSerUkraine )
Автор: Наталія Кава

Сил оборони України у ніч на 4 жовтня завдали удару по низці важливих об'єктів та цілей Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

НПЗ

Цієї ночі українські військові завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез". Він знаходиться у місті Кіриші, Ленінградської області.

"На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються", - повідомили у Генштабі.

Варто зауважити, що Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність - 18,4 млн тонн переробки нафти в рік.

Ракетний корабель

Окрім цього в районі Онезького озера, яке знаходиться у Республіці Карелія, пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Наразі ступінь збитків також з’ясовується.

Що відомо про "Буян-М"

Це російський багатофункціональний військовий корабель берегового базування, призначений для ведення ударів по надводних цілях, підтримки берегових операцій та оборони прибережної зони. Озброєння включає крилаті ракети "Калібр", зенітні комплекси та артилерію, що дозволяє уражати як морські, так і наземні об’єкти.

Інші цілі

Цієї ночі Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер".

Разом з тим, завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.

Відповідь на терор РФ

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що українські захисники відповідатимуть на російські удари по українській енергетиці.

Також Зеленський зазначав, що якщо Росія продовжить атакувати енергетичну інфраструктуру України, то в Москві "буде блекаут".

НПЗ Генштаб ВСУ Війна в Україні
