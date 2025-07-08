ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Пакунок школяра": скільки грошей дадуть батькам і що можна купити для дитини

Вівторок 08 липня 2025 16:12
UA EN RU
"Пакунок школяра": скільки грошей дадуть батькам і що можна купити для дитини Батькам в Україні дадуть гроші на підготовку дітей до першого класу (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні запустили новий проект "Пакунок школяра". Йдеться про грошові виплати, які допоможуть громадянам підготувати дітей до першого класу.

Докладніше про новий інструмент підтримки родин з дітьми, розмір виплат, їхнє цільове призначення та спосіб оформлення, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Навіщо в Україні запроваджують "Пакунок школяра"

У понеділок, 7 липня, про запуск нової виплати - "Пакунок школяра" - повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Запуск "Пакунку школяра" - це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити й працювати в Україні", - зауважив посадовець.

Він розповів, що Міністерство соціальної політики України готує комплексний проект закону щодо підтримки родин з дітьми. При цьому окремі елементи нової системи Кабінет міністрів починає запроваджувати вже зараз.

У прес-службі Мінсоцполітики підтвердили, що уряд розробляє нову програму, мета якої - створити умови, за яких родини з дітьми мають державну підтримку саме там і в ті моменти, коли мають в ній найбільшу потребу.

З огляду на це (та за ініціативи президента України) Кабмін ухвалив постанову, мета якої, - підтримати родини з дітьми на етапі підготовки дитини до школи.

Йдеться про новий інструмент підтримки українців під назвою "Пакунок школяра".

Кому та скільки грошей пропонує "Пакунок школяра"

Українцям пояснили, що в межах проекту "Пакунок школяра" передбачена грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень - на кожного першокласника.

"Ми прагнемо забезпечити підтримку сім'ям з дітьми впродовж усього періоду дорослішання дитини - від народження і до її самостійного виходу у світ. А початок шкільного життя, безперечно, є етапом, на якому така допомога вкрай необхідна", - наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Не залишаться поза увагою і першокласники, які поки що не знайшли свою сім'ю та перебувають у відповідних закладах - вони теж отримають цю допомогу.

У Мінсоцполітики зауважили, що важливе завдання такої підтримки - стимулювати родини, які виховують дітей, залишатися в Україні.

Тому "Пакунок школяра" буде надаватись за умови, що дитина піде навчатись саме до української школи - в офлайн форматі й на території нашої країни.

Уточнюється, що виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або ж інших соціальних допомог.

Хто і на що зможе витратити "Пакунок школяра"

"Підготовка дитини до школи - це суттєве додаткове фінансове навантаження на родину. Адже у цей момент необхідно придбати значну кількість нових елементів - від зошитів до спортивного одягу і взуття", - нагадали українцям у міністерстві.

З огляду на це, грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень буде надаватись на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття.

У Мінсоцполітики пояснили, що виплату в межах "Пакунку школяра" будуть надавати одному з батьків - тому, хто відправляє свою дитину в перший клас.

Уточнюється, що кошти будуть зараховуватись на банківську картку зі спеціальним режимом використання.

"Тобто витратити гроші можна буде лише на товари, прив'язані до спеціальних кодів, - тих, за якими продавці ведуть свою діяльність", - зауважили у міністерстві.

Зазначається також, що "Пакунок школяра" можна буде витратити виключно у безготівковій формі - розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні дитині для школи.

Як подати заявку й отримати "Пакунок школяра"

Згідно з інформацією урядовців, всі деталі та інформацію про старт подачі заявок прокомунікує Міністерство соціальної політики.

Тим часом у Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що:

  • отримати "Пакунок школяра" зможуть батьки та законні представники першокласників;
  • заявка на отримання виплати у розмірі 5 тисяч гривень буде подаватися через "Дію".

"Інформацію про дату запуску та деталі програми "Пакунок школяра" повідомимо згодом. Стежте за нашими новинами, щоб не пропустити", - додали у Мінцифри.

&quot;Пакунок школяра&quot;: скільки грошей дадуть батькам і що можна купити для дитиниПублікація Мінцифри (скриншот: facebook.com/mintsyfra)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину.

Крім того, ми пояснювали, як одинокі матері й батьки можуть отримувати гроші на дитину онлайн щомісяця.

Читайте також, які пільги та держпідтримку мають багатодітні сім'ї в Україні та як отримати відповідний статус.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікація прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Facebook, публікація Міністерства соціальної політики на "Урядовому порталі", прес-служба Міністерства цифрової трансформації у Facebook.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Школа Виплати Діти Учні Освіта в Україні Поради батькам
Новини
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях