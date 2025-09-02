"Пакунок школяра" розширюють: що нового можна буде купити першачкам

Які зміни відбудуться у програмі

"Ми працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги, і плануємо запровадити це протягом найближчих трьох тижнів", - повідомив міністр.

За словами Улютіна, українці активно користуються програмою та переважно подають заявки онлайн. Станом на 2 вересня заяви подали майже 128 тисяч родин, з яких 122 тисячі скористалися застосунком "Дія".

У межах першого етапу фінансування допомогу вже отримали 86 тисяч родин на суму 430 млн гривень. Це становить 35% від передбачених у держбюджеті коштів. Ще 18 тисяч родин мають отримати виплати найближчим часом.

Водночас зафіксовано понад 3 тисячі відмов через невідповідність умовам програми.

"Батьки зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов’язані з некоректними даними в системі або переведенням дитини до іншого закладу освіти. Після оновлення даних потрібно почекати два дні і подати заяву ще раз", - пояснив Улютін.

Як подати заявку на "Пакунок школяра"

Подати заяву на "Пакунок школяра" можна до 15 листопада 2025 року через застосунок "Дія" або письмово - у сервісних центрах Пенсійного фонду. Допомога надійде у розмірі 5 тисяч гривень, які можна використати протягом пів року.

Програму реалізують за ініціативи президента України у співпраці Міністерства соцполітики, Мінцифри, МОН та Пенсійного фонду за підтримки міжнародних партнерів.