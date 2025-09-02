"Пакет школьника" расширяют: что нового можно будет купить первоклашкам

Какие изменения произойдут в программе

"Мы работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги, и планируем ввести это в течение ближайших трех недель", - сообщил министр.

По словам Улютина, украинцы активно пользуются программой и преимущественно подают заявки онлайн. По состоянию на 2 сентября заявления подали почти 128 тысяч семей, из которых 122 тысячи воспользовались приложением "Дія".

В рамках первого этапа финансирования помощь уже получили 86 тысяч семей на сумму 430 млн гривен. Это составляет 35% от предусмотренных в госбюджете средств. Еще 18 тысяч семей должны получить выплаты в ближайшее время.

В то же время зафиксировано более 3 тысяч отказов из-за несоответствия условиям программы.

"Родители смогут повторно подать заявление и получить помощь. Чаще всего отказы связаны с некорректными данными в системе или переводом ребенка в другое учебное заведение. После обновления данных нужно подождать два дня и подать заявление еще раз", - пояснил Улютин.

Как подать заявку на "Пакет школьника"

Подать заявление на "Пакет школьника" можно до 15 ноября 2025 года через приложение "Дія" или письменно - в сервисных центрах Пенсионного фонда. Помощь поступит в размере 5 тысяч гривен, которые можно использовать в течение полугода.

Программу реализуют по инициативе президента Украины в сотрудничестве Министерства соцполитики, Минцифры, МОН и Пенсионного фонда при поддержке международных партнеров.