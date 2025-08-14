"Пакунок школяра": як батькам першокласників отримати 5000 гривень від держави

В Україні стартувала програма "Пакунок школяра", яка передбачає одноразову державну допомогу у розмірі 5000 гривень для родин, чиї діти цьогоріч йдуть у перший клас.
РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) розповідає, хто та як може отримати гроші для першачків.
Кошти можна витратити на придбання шкільного приладдя, одягу та взуття. Адмініструє програму Пенсійний фонд України, а виплата здійснюється через мобільний застосунок "Дія".
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 року №809 "Деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів "Пакунок школяра" з 15 липня 2025 року Пенсійний фонд отримує від Міністерства освіти і науки України списки першокласників та їхніх батьків або законних представників. Списки будуть оновлюватися кожного тижня.
Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року:
Отримати кошти можуть:
Якщо заяву вже подав один із батьків, повторна заява від іншого розглядатися не буде. У разі спору між батьками виплата призупиняється до його врегулювання.
Для подання заяви в "Дії" необхідно вказати:
Для офлайн-подачі додаються документи, що підтверджують статус законного представника чи особливі обставини (рішення органів опіки, суду, накази служб у справах дітей тощо).
Гроші зараховуються на спеціальний банківський рахунок у безготівковій формі. Їх можна використати лише для оплати товарів у магазинах та у ФОП, які продають:
Витратити кошти потрібно протягом 180 днів. Невикористаний залишок повертається до ПФУ. Допомога не враховується при підрахунку доходів сім’ї для отримання інших видів соцдопомоги.
Якщо раніше ви брали участь у програмах "єПідтримка", "Пакунок малюка" чи інших кешбек-ініціативах, відкривати новий рахунок не потрібно. У разі його відсутності - зверніться до уповноваженого банку. Відкриття та обслуговування рахунку - безкоштовне.
Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році зібрати дитину до школи в Україні обійдеться в середньому від 6 до 10 тисяч гривень залежно від віку та потреб. Зокрема, на канцелярію та рюкзак доведеться витратити щонайменше 800 гривень. Найбільші витрати йдуть на одяг і взуття, хоча підручники безкоштовні, батькам доводиться купувати робочі зошити та посібники.
Додатково чимало родин витрачаються на техніку для дистанційного навчання.
Також ми розповідали, як правильно вибрати шкільний рюкзак для дитини.