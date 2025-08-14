"Пакунок школяра": як батькам першокласників отримати 5000 гривень від держави

Кошти можна витратити на придбання шкільного приладдя, одягу та взуття. Адмініструє програму Пенсійний фонд України, а виплата здійснюється через мобільний застосунок "Дія".

Коли можна подати заявку

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 року №809 "Деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів "Пакунок школяра" з 15 липня 2025 року Пенсійний фонд отримує від Міністерства освіти і науки України списки першокласників та їхніх батьків або законних представників. Списки будуть оновлюватися кожного тижня.

Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року:

онлайн - через застосунок "Дія";

- через застосунок "Дія"; офлайн - у будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця реєстрації (екстериторіальний принцип).

Хто має право на допомогу

Отримати кошти можуть:

один з батьків або інший законний представник першокласника, який є громадянином України;

уповноважені особи дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Якщо заяву вже подав один із батьків, повторна заява від іншого розглядатися не буде. У разі спору між батьками виплата призупиняється до його врегулювання.

Які документи потрібні

Для подання заяви в "Дії" необхідно вказати:

ПІБ отримувача та дитини;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

дату народження дитини;

серію та номер свідоцтва про народження;

номер спеціального банківського рахунку.

Для офлайн-подачі додаються документи, що підтверджують статус законного представника чи особливі обставини (рішення органів опіки, суду, накази служб у справах дітей тощо).

Як виплачуються кошти

Гроші зараховуються на спеціальний банківський рахунок у безготівковій формі. Їх можна використати лише для оплати товарів у магазинах та у ФОП, які продають:

шкільне приладдя;

дитячий одяг;

дитяче взуття.

Витратити кошти потрібно протягом 180 днів. Невикористаний залишок повертається до ПФУ. Допомога не враховується при підрахунку доходів сім’ї для отримання інших видів соцдопомоги.

Якщо немає спецрахунку

Якщо раніше ви брали участь у програмах "єПідтримка", "Пакунок малюка" чи інших кешбек-ініціативах, відкривати новий рахунок не потрібно. У разі його відсутності - зверніться до уповноваженого банку. Відкриття та обслуговування рахунку - безкоштовне.