Уникнути болю в спині і втоми рук: як правильно обрати шкільний рюкзак

Правильний вибір шкільного рюкзака та письмового приладдя дуже важливий для школярів. Невдало підібрані речі можуть призвести до болю у спині, викривлення постави, швидкої втоми та навіть вплинути на якість письма дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров’я (ЦГЗ).

Як обрати рюкзак

Експерти радять обирати рюкзак, який не ширший за плечі дитини. Верхній край має бути на рівні плечей або трохи нижче, а нижній - не опускатися нижче талії.

Спинка повинна бути середньої жорсткості з м’якими вставками для підтримки хребта та захисту від гострих предметів усередині. Лямки - широкі (4-5 см), м’які та регульовані за довжиною.

Додатковий нагрудний ремінь допоможе краще розподілити вагу, а кілька відділень у рюкзаку - рівномірно розмістити речі. Світловідбивні елементи підвищать безпеку дитини на дорозі.

Як носити без шкоди для спини

Вага рюкзака разом із вмістом не повинна перевищувати 10-15 % маси тіла дитини. Наприклад, для школяра вагою 25 кг - це не більше ніж 2,5-3,7 кг.

Дітей варто привчати носити рюкзак на обох плечах, розміщати важчі предмети ближче до спини та регулярно виймати зайві речі.

Вибір письмового приладдя

Для учнів початкових класів ЦГЗ радить тригранні ручки та олівці, що допомагають формувати правильний хват. М’який грифель (2B) зменшить потребу у сильному натисканні, а от надто тонкі, слизькі чи важкі металеві корпуси можуть перевантажувати м’язи руки.

Фахівці також радять залучати дітей до вибору рюкзака та приладдя, щоб переконатися, що вони зручні та не викликають дискомфорту.