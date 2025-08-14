"Пакет школьника": как родителям первоклассников получить 5000 гривен от государства

В Украине стартовала программа "Пакет школьника", которая предусматривает одноразовую государственную помощь в размере 5000 гривен для семей, чьи дети в этом году идут в первый класс.
РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказывает, кто и как может получить деньги для первоклашек.
Средства можно потратить на приобретение школьных принадлежностей, одежды и обуви. Администрирует программу Пенсионный фонд Украины, а выплата осуществляется через мобильное приложение "Дія".
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 7 июля 2025 года №809 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной помощи ученикам первых классов "Пакет школьника" с 15 июля 2025 года Пенсионный фонд получает от Министерства образования и науки Украины списки первоклассников и их родителей или законных представителей. Списки будут обновляться каждую неделю.
Подать заявку можно до 15 ноября 2025 года:
Получить средства могут:
Если заявление уже подал один из родителей, повторное заявление от другого рассматриваться не будет. В случае спора между родителями выплата приостанавливается до его урегулирования.
Для подачи заявления в "Дії" необходимо указать:
Для офлайн-подачи прилагаются документы, подтверждающие статус законного представителя или особые обстоятельства (решение органов опеки, суда, приказы служб по делам детей и т.д.).
Деньги зачисляются на специальный банковский счет в безналичной форме. Их можно использовать только для оплаты товаров в магазинах и в ФЛП, которые продают:
Потратить средства нужно в течение 180 дней. Неиспользованный остаток возвращается в ПФУ. Помощь не учитывается при подсчете доходов семьи для получения других видов соцпомощи.
Если ранее вы участвовали в программах "еПоддержка", "Пакет малыша" или других кэшбэк-инициативах, открывать новый счёт не нужно. В случае его отсутствия - обратитесь в уполномоченный банк. Открытие и обслуживание счета - бесплатное.
