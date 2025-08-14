"Пакет школьника": как родителям первоклассников получить 5000 гривен от государства

Средства можно потратить на приобретение школьных принадлежностей, одежды и обуви. Администрирует программу Пенсионный фонд Украины, а выплата осуществляется через мобильное приложение "Дія".

Когда можно подать заявку

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 7 июля 2025 года №809 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной помощи ученикам первых классов "Пакет школьника" с 15 июля 2025 года Пенсионный фонд получает от Министерства образования и науки Украины списки первоклассников и их родителей или законных представителей. Списки будут обновляться каждую неделю.

Подать заявку можно до 15 ноября 2025 года:

онлайн - через приложение "Дія";

- через приложение "Дія"; офлайн - в любом сервисном центре ПФУ, независимо от места регистрации (экстерриториальный принцип).

Кто имеет право на помощь

Получить средства могут:

один из родителей или другой законный представитель первоклассника, который является гражданином Украины;

уполномоченные лица детских домов семейного типа, приемных семей, учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Если заявление уже подал один из родителей, повторное заявление от другого рассматриваться не будет. В случае спора между родителями выплата приостанавливается до его урегулирования.

Какие документы нужны

Для подачи заявления в "Дії" необходимо указать:

ФИО получателя и ребенка;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

дату рождения ребенка;

серию и номер свидетельства о рождении;

номер специального банковского счета.

Для офлайн-подачи прилагаются документы, подтверждающие статус законного представителя или особые обстоятельства (решение органов опеки, суда, приказы служб по делам детей и т.д.).

Как выплачиваются средства

Деньги зачисляются на специальный банковский счет в безналичной форме. Их можно использовать только для оплаты товаров в магазинах и в ФЛП, которые продают:

школьные принадлежности;

детскую одежду;

детскую обувь.

Потратить средства нужно в течение 180 дней. Неиспользованный остаток возвращается в ПФУ. Помощь не учитывается при подсчете доходов семьи для получения других видов соцпомощи.

Если нет спецсчета

Если ранее вы участвовали в программах "еПоддержка", "Пакет малыша" или других кэшбэк-инициативах, открывать новый счёт не нужно. В случае его отсутствия - обратитесь в уполномоченный банк. Открытие и обслуживание счета - бесплатное.