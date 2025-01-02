Міноборони анонсувало запуск "пакунків пораненого" для військових: деталі проекту

В Україні з 2025 року запрацює нова ініціатива для військовослужбовців, які зазнали травм під час служби. Вони отримуватимуть спеціальні "пакунки пораненого".

РБК-Україна повідомляє, що про це розповів заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в інтерв'ю "АрміяInform" .

Він зазначив, що ця ініціатива є частиною системної підтримки військових та ветеранів, яка має забезпечити постійну опіку держави під час служби та після її завершення. Вміст і порядок отримання "пакунка пораненого" наразі уточнюються.

Крім того, Міністерство оборони працює над вдосконаленням системи харчування військових, а також планує впровадження додаткових фінансових стимулів для підвищення мотивації та покращення умов служби.

За словами Мельника, ця ініціатива є частиною системних змін, які планує реалізувати оборонне відомство.