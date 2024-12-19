Скільки коштів отримують поранені військові в Україні: дані від Міноборони

Військові отримують грошове забезпечення в разі поранення. Виплати здійснюються за весь час перебування в лікарні та у відпустці для лікування внаслідок поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Виплати здійснюються за весь час перебування в лікарні та у відпустці для лікування внаслідок поранення, але не більше 12 місяців поспіль.

Зокрема військові, які перебувають на стаціонарному лікуванні, отримують щомісячне грошове забезпечення за останніми займаними посадами, тобто:

Фахівці Департаменту соціального забезпечення Міноборони підготували довідку про те, які саме виплати передбачені.

"Військовослужбовцям Збройних сил, які лікуються після поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини, гарантовано грошове забезпечення", - пояснили в міністерстві.

Зауважимо, що Міністерство оборони України розробляє адаптивний одяг для поранених військовослужбовців, щоб забезпечити їм комфорт під час лікування та реабілітації.

Наразі технічні специфікації, якими мають керуватися виробники, перебувають на етапі погодження.

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