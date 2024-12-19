В Україні з’явиться спеціальний одяг для поранених військових: чим він особливий

Міністерство оборони України розробляє адаптивний одяг для поранених військовослужбовців, щоб забезпечити їм комфорт під час лікування та реабілітації. Наразі технічні специфікації, якими мають керуватися виробники, перебувають на етапі погодження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міноборони .

Відомство відреагувало на запит військовослужбовців, які отримали поранення, та військових медиків працює над впровадженням адаптивного одягу. Мета – зробити все можливе, щоб захисники України почували себе якомога зручніше під час лікування та реабілітації.

Комплект адаптивного одягу включає штани, шорти, майку, а також фуфайки з довгими та короткими рукавами. Проведено два етапи тестування, під час яких враховано зауваження військових.

Основні характеристики одягу:

розширені штанини та рукави

текстильні застібки, які полегшують одягання та дозволяють повністю розстібати одяг на плечах і по боках

додаткове регулювання низу штанин, рукавів, поясу штанів і шортів

наявність кишень на штанах і шортах

Одяг призначений для зручного використання у повсякденному житті військових із пораненнями, полегшення медичних процедур і задоволення побутових потреб.