Минобороны анонсировало запуск "пакетов раненого" для военных: детали проекта
В Украине с 2025 года заработает новая инициатива для военнослужащих, которые получили травмы во время службы. Они будут получать специальные "пакеты раненого".
РБК-Украина сообщает, что об этом рассказал заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в интервью "АрмияInform".
Он отметил, что эта инициатива является частью системной поддержки военных и ветеранов, которая должна обеспечить постоянную опеку государства во время службы и после ее завершения. Содержание и порядок получения "пакета раненого" пока уточняются.
Кроме того, Министерство обороны работает над совершенствованием системы питания военных, а также планирует внедрение дополнительных финансовых стимулов для повышения мотивации и улучшения условий службы.
По словам Мельника, эта инициатива является частью системных изменений, которые планирует реализовать оборонное ведомство.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинские военнослужащие, которые лечатся после ранения, будут получать денежные выплаты за весь период пребывания в больнице и во время лечебного отпуска. По информации Минобороны, им гарантировано ежемесячное денежное обеспечение по последней занимаемой должности, которое составляет не менее 20 100 гривен, а также дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен. Выплаты будут начисляться за все время лечения, но не более чем за 12 месяцев подряд. Эти меры направлены на поддержку защитников Украины.
Также мы писали, что Минобороны работает над созданием адаптивной одежды для раненых военных, чтобы обеспечить комфорт во время их лечения и реабилитации. Сейчас идет согласование технических требований, которые станут основой для производства такой одежды.
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