Минобороны анонсировало запуск "пакетов раненого" для военных: детали проекта

В Украине с 2025 года заработает новая инициатива для военнослужащих, которые получили травмы во время службы. Они будут получать специальные "пакеты раненого".

РБК-Украина сообщает, что об этом рассказал заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в интервью "АрмияInform" .

Он отметил, что эта инициатива является частью системной поддержки военных и ветеранов, которая должна обеспечить постоянную опеку государства во время службы и после ее завершения. Содержание и порядок получения "пакета раненого" пока уточняются.

Кроме того, Министерство обороны работает над совершенствованием системы питания военных, а также планирует внедрение дополнительных финансовых стимулов для повышения мотивации и улучшения условий службы.

По словам Мельника, эта инициатива является частью системных изменений, которые планирует реализовать оборонное ведомство.