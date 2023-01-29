В Пакистані під час аварії автобуса загинули щонайменше 40 людей

В Пакистані сталась трагічна ДТП внаслідок якої загинули щонайменше 40 людей. Мікроавтобус з цивільними врізався в опору моста та швидко загорівся.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок аварії загинули щонайменше 40 людей й ще 4 отримали поранення.

За словами офіцера поліції з центру управління провінції Белуджистан Мохаммада Абдулла, мікроавтобус швидко загорівся після зіткнення з опорою мосту внаслідок чого пасажири згоріли живцем. Також він додав, що аварія сталась через те, що водій їхав на великій швидкості.

Зазначається, що пасажирські автобуси й мікроавтобуси зазвичай переповнені й майже не обладнані засобами безпеки. Необдумана поведінка водіїв регулярно призводить до смертельних аварій. Торіку у листопаді автобус впав у глибокий водою кювет внаслідок чого загинули 20 пасажирів, серед яких 11 дітей.