UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Пакистані під час аварії автобуса загинули щонайменше 40 людей

Фото: в Пакистані під час аварії автобуса загинули щонайменше 40 людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Пакистані сталась трагічна ДТП внаслідок якої загинули щонайменше 40 людей. Мікроавтобус з цивільними врізався в опору моста та швидко загорівся.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок аварії загинули щонайменше 40 людей й ще 4 отримали поранення.

За словами офіцера поліції з центру управління провінції Белуджистан Мохаммада Абдулла, мікроавтобус швидко загорівся після зіткнення з опорою мосту внаслідок чого пасажири згоріли живцем. Також він додав, що аварія сталась через те, що водій їхав на великій швидкості.

Зазначається, що пасажирські автобуси й мікроавтобуси зазвичай переповнені й майже не обладнані засобами безпеки. Необдумана поведінка водіїв регулярно призводить до смертельних аварій. Торіку у листопаді автобус впав у глибокий водою кювет внаслідок чого загинули 20 пасажирів, серед яких 11 дітей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Полтавській області сталась аварія внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом.

Тим часом в Росії військовий "КамАЗ", на якому пересувалися російські окупанти, перекинувся у кювет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТППакистан