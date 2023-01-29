В Пакистане во время аварии автобуса погибли не менее 40 человек

В Пакистане произошло трагическое ДТП в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек. Микроавтобус с гражданскими врезался в опору моста и быстро загорелся.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно данным правоохранителей, в результате аварии погибли по меньшей мере 40 человек и еще 4 получили ранения.

По словам офицера полиции из центра управления провинции Белуджистан Мохаммада Абдулла, микроавтобус быстро загорелся после столкновения с опорой моста, в результате чего пассажиры сгорели заживо. Также он добавил, что авария произошла из-за того, что водитель ехал на большой скорости.

Отмечается, что пассажирские автобусы и микроавтобусы, как правило, переполнены и почти не оборудованы средствами безопасности. Необдуманное поведение водителей регулярно приводит к смертельным авариям. В ноябре прошлого года автобус упал в глубокий водой кювет в результате чего погибли 20 пассажиров, среди которых 11 детей.