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В Пакистане из-за ДТП с автобусом погибли 10 человек

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 11:21
В Пакистане из-за ДТП с автобусом погибли 10 человек
Фото: авария с автобусом в Пакистане (Samaa)

В результате инцидента пострадали 24 человека

На юге Пакистана в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли 10 человек и еще несколько десятков пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Samaa.

Как сообщается, инцидент произошел в вблизи города Шахпур Чакар, что в пакистанском округе Сангхар. Автобус на полной скорости врезался в рикшу, которая двигалась на встречу. После столкновения автобус съехал на обочину и перевернулся.

Отмечается, что в результате инцидента погибли 10 человек, еще 24 человека получили ранения. Среди погибших - пять женщин и трое детей. Пострадавших доставили в местную больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в пакистанском городе Садикабад столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего с рельсов сошли четыре вагона. Инцидент унес жизни 21 человека, еще почти сотня пассажиров пострадали.

РБК-Украина писало, что в аргентинской провинции Тукуман в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли по меньшей мере 15 человек. Водитель не справился с управлением на повороте, что привело к переворачиванию транспортного средства.

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