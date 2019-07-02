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В Аргентине в ДТП с автобусом погибли 15 человек

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 04:18
В Аргентине в ДТП с автобусом погибли 15 человек
Иллюстративное фото (lanacion.com.ar)

Еще около 40 пассажиров получили ранения

В аргентинской провинции Тукуман в результате ДТП с участием автобуса погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Водитель и его сменщик были задержаны по запросу прокуратуры. Оба были госпитализированы после аварии с легкими травмами. Всего пострадали около 40 человек.

Сообщается, что автобус перевернулся на повороте. В момент аварии был сильный туман. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением из-за плохой видимости.

Пассажирами автобуса были преимущественно пенсионеры, направлявшиеся в курортный город Термас-де-Рио-Ондо, где расположены термальные источники.

Ранее сообщалось, что на севере Индии после того, как пассажирский автобус съехал с дороги в ущелье, погибли по меньшей мере 44 человека.

РБК-Украина писало, что в Венесуэле произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из города Сан Кристобаль в Маракайбо, в результате которого погибли 16 человек. 

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