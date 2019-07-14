У Пакистані через ДТП з автобусом загинули 10 осіб

Фото: аварія з автобусом в Пакистані (Samaa)

Внаслідок інциденту постраждали 24 людини

На півдні Пакистану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з пасажирським автобусом загинули 10 осіб та ще декілька десятків постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Samaa.

Як повідомляється, інцидент стався в поблизу міста Шахпур Чакар, що у пакистанському окрузі Сангхар. Автобус на повній швидкості врізався у рикшу, яка рухалася на зустріч. Після зіткнення автобус з'їхав на узбіччя та перевернувся.

Зазначається, що в результаті інциденту загинули 10 осіб, ще 24 людини отримали поранення. Серед загиблих - п'ять жінок та троє дітей. Постраждалих доправили до місцевої лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в пакистанському місті Садикабад зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, в результаті чого з рейок зійшли чотири вагони. Інцидент забрав життя 21 людини, ще майже сотня пасажирів постраждали.

РБК-Україна писало, що в аргентинській провінції Тукуман в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса загинули щонайменше 15 осіб. Водій не впорався з керуванням на повороті, що призвело до перевертання транспортного засобу.