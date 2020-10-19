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В Пакистане автобус попал под обвал на горной дороге, погибли 16 человек

Пакистан, Понедельник 19 октября 2020 05:10
В Пакистане автобус попал под обвал на горной дороге, погибли 16 человек
Фото: горная дорога (flickr)
Автор: РБК-Украина

В Пакистане автобус попал под обвал на горной дороге. В результате инцидента погибли 16 человек.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Трагедия случилась в районе Скарду в регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана.

"Сегодня рано утром произошел обвал, под который попал пассажирский автобус. Все находившиеся в нем шестнадцать человек погибли", - говорится в сообщении.

Автобус направлялся из города Равалпинди провинции Пенджаб в сторону Скарду. Все пассажиры - местные жители, возвращавшиеся домой.

Напомним, в Пакистане боевики совершили нападение на здание фондовой биржи в Карачи. В ходе атаки были убиты двое местных жителей и пять силовиков.

Ранее РБК-Украина писало, что в городе Грозный (Россия) произошла перестрелка. В ходе стрельбы погибли трое правоохранителей и четверо боевиков.

Также сообщалось, что в столкновении поезда с машиной в Португалии погибли два человека. При этом число раненых возросло до трех десятков.

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