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У Пакистані автобус потрапив під обвал на гірській дорозі, загинули 16 осіб

Пакистан, Понеділок 19 жовтня 2020 05:10
У Пакистані автобус потрапив під обвал на гірській дорозі, загинули 16 осіб
Фото: гірська дорога (flickr)
Автор: РБК-Україна

У Пакистані автобус потрапив під обвал на гірській дорозі. В результаті інциденту загинули 16 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Трагедія сталася в районі Скарду в регіоні Гілгіт-Балтистан на півночі Пакистану.

"Сьогодні рано вранці стався обвал, під який потрапив пасажирський автобус. Всі, хто знаходилися в ньому - шістнадцять людей - загинули", - йдеться в повідомленні.

Автобус прямував з міста Равалпінді провінції Пенджаб в бік Скарду. Всі пасажири - місцеві жителі, які поверталися додому.

Нагадаємо, у Пакистані бойовики здійснили напад на будівлю фондової біржі в Карачі. В ході атаки були вбиті двоє місцевих жителів і п'ять силовиків.

Раніше РБК-Україна писало, що у місті Грозний (Росія) сталася перестрілка. В ході стрілянини загинули троє правоохоронців і четверо бойовиків.

Також повідомлялося, що при зіткненні поїзда з машиною в Португалії загинули дві людини. При цьому кількість поранених зросла до трьох десятків.

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