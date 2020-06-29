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Семь человек погибли при нападении на фондовую биржу в Пакистане

Новости » Происшествия     29.06.2020 - 13:44
Семь человек погибли при нападении на фондовую биржу в Пакистане
Фото: пистолет в руках (РБК-Украина)

Среди погибших - двое гражданских

В Пакистане боевики совершили нападение на здание фондовой биржи в Карачи. В ходе атаки были убиты двое местных жителей и пять силовиков.

Об этом сообщает Euronews.

Нападавшие были вооружены автоматами и гранатами, одеты как полицейские и принадлежали к боевикам-сепаратистам из соседней провинции - "Армии освобождения Белуджистана". Эта группировка уже взяла на себя ответственность за теракт.

Сообщается, что во время атаки были убиты семь человек - четыре охранника фондовой биржи Карачи, полицейский и двое мирных жителей. Еще несколько гражданских получили ранения, жертв среди брокеров нет.

Боевиков было четверо, их ликвидировали силами быстрого реагирования. На данный момент все оцеплены все районы, прилегающие к бирже. Полиция осматривает машину, которую использовали нападавшие. Проводится поиск владельца автомобиля.

Напомним, в начале года в Пакистане произошел теракт возле мечети в городе Кветта. Тогда погибли более 15 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Также сообщалось об авиакатастрофе в Карачи - самолет упал на жилой район, погибли 92 человека.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ПакистанТеракт
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