Пакистан звинуватив Індію в порушенні перемир'я, але заявив про прихильність миру

У суботу між Індією і Пакистаном було досягнуто перемир'я. Але через кілька годин його порушили - спочатку Нью-Делі звинувачував Ісламабад в обстрілах, а тепер навпаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.