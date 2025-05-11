Пакистан обвинил Индию в нарушении перемирия, но заявил о приверженности миру

Фото: Пакистан говорит о нарушении перемирия без указания конкретных подробностей (Getty Images)

В субботу между Индией и Пакистаном было достигнуто перемирие. Но спустя несколько часов его нарушили - сначала Нью-Дели обвинял Исламабад в обстрелах, а теперь наоборот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

В частности, в МИД Пакистана вечером в субботу заявили, что страна "по-прежнему привержена добросовестному выполнению соглашения о прекращении огня", которое объявила Индия ранее тот же день, на фоне обвинения нарушении режима перемирия с обеих сторон. Так, в заявлении Министерства иностранных дел Индии содержится обвинение в нарушении перемирия "в некоторых районах", без указания конкретных подробностей. Также говорится, что вооруженные силы Пакистана отреагировали на ситуацию "ответственностью и сдержанностью". Страна заявила, что по ее мнению, любые вопросы связанные с соблюдением режима прекращения огня, должны решаться путем общения на "соответствующих уровнях". Исламабад призвал войска на местах проявлять осмотрительность.