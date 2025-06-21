Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру

"У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршується", - йдеться у повідомленні уряду Пакистану.

У публікації також йдеться про те, що дії Дональда Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця". Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.

Пакистан продовжує сподіватися, що його щирі зусилля продовжуватимуть сприяти регіональній і глобальній стабільності, особливо в контексті триваючої кризи на Близькому Сході, включаючи гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі, і загострення ескалації за участю Ірану.