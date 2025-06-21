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Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Пакистана номинировало президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства" в конфликт Индии и Пакистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter правительства Пакистана.

"В момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации", - говорится в сообщении правительства Пакистана.

В публикации также говорится о том, что действия Дональда Трампа стали "свидетельством его роли настоящего миротворца". Правительство Пакистана также отметило "ключевое лидерство" президента США в урегулировании конфликта в регионе Кашмир.

Пакистан продолжает надеяться, что его искренние усилия будут продолжать способствовать региональной и глобальной стабильности, особенно в контексте продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, включая гуманитарную трагедию, разворачивающуюся в Газе, и обострение эскалации с участием Ирана.

 

Что предшествовало

Напомним, что ранее Трамп заявил, что, что между Индией и Пакистаном при посредничестве Вашингтона достигнуто соглашение о прекращении огня.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", - написал он в соцсети Truth Social.

При этом в Индии заявили, что договоренности о прекращении огня между странами после четырехдневного конфликта в мае были достигнуты в результате переговоров между военными двух сторон, а не при посредничестве США.

Подробнее о том, что происходит между Пакистаном и Индией, и есть ли угроза ядерной войны - читайте в материале РБК-Украина.

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