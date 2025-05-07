Пакистан викликав "на килим" повіреного у справах Індії після нічної атаки

Як пише МЗС, вночі Індія вдалась до обстрілів території Пакистану, а також Азад Джамму і Кашміру. Внаслідок атаки загинули й отримали поранення цивільні особи, серед яких були жінки та діти.

"Було заявлено, що кричущий акт агресії з боку Індії є явним порушенням суверенітету Пакистану. Такі дії суперечать Статуту ООН, міжнародному праву та усталеним нормам, що регулюють міждержавні відносини. Пакистан рішуче відкинув безпідставні виправдання Індією своєї ворожої поведінки", - пише відомство.

Також МЗС зазначає, що пакистанська сторона попередила Індію, що її агресія становить "серйозну загрозу для регіонального миру і стабільності".