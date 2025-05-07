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Пакистан вызвал "на ковер" поверенного в делах Индии после ночной атаки

Иллюстративное фото: Пакистан вызвал "на ковер" поверенного в делах Индии после ночной атаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел (МИД) Пакистана вызвало временного поверенного в делах Индии "на ковер" и выразило протест после ночного индийского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Пакистана.

Как пишет МИД, ночью Индия прибегла к обстрелам территории Пакистана, а также Азад Джамму и Кашмира. В результате атаки погибли и получили ранения гражданские лица, среди которых были женщины и дети.

"Было заявлено, что вопиющий акт агрессии со стороны Индии является явным нарушением суверенитета Пакистана. Такие действия противоречат Уставу ООН, международному праву и устоявшимся нормам, регулирующим межгосударственные отношения. Пакистан решительно отверг безосновательные оправдания Индией своего враждебного поведения", - пишет ведомство.

Также МИД отмечает, что пакистанская сторона предупредила Индию, что ее агрессия представляет "серьезную угрозу для регионального мира и стабильности".

 

Индия атаковала Пакистан

22 апреля группа вооруженных людей атаковала туристов в городе Пахалгам, в результате чего погибли десятки граждан Индии и один гражданин Непала. Тогда же ответственность за атаку взяло на себя "Кашмирское сопротивление". Нью-Дели, в свою очередь, обвинило в атаке Пакистан, но Исламабад отверг эти обвинения.

Позже Индия закрыла пограничный переход в регионе, а также ввела ограничения по визам и объявила о выходе из Договора о водах Инда. В последующие недели обе страны привели свою армию в полную боеготовность.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию на территории пакистанских районов Кашмира.

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