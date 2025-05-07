Пакистан вызвал "на ковер" поверенного в делах Индии после ночной атаки

Как пишет МИД, ночью Индия прибегла к обстрелам территории Пакистана, а также Азад Джамму и Кашмира. В результате атаки погибли и получили ранения гражданские лица, среди которых были женщины и дети.

"Было заявлено, что вопиющий акт агрессии со стороны Индии является явным нарушением суверенитета Пакистана. Такие действия противоречат Уставу ООН, международному праву и устоявшимся нормам, регулирующим межгосударственные отношения. Пакистан решительно отверг безосновательные оправдания Индией своего враждебного поведения", - пишет ведомство.

Также МИД отмечает, что пакистанская сторона предупредила Индию, что ее агрессия представляет "серьезную угрозу для регионального мира и стабильности".