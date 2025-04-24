Вода чи війна? Пакистан висунув ультиматум Індії: що відомо про можливий конфлікт

Пакистан пригрозив Індії війною після її рішення вийти з історичного Договору про води Інду. Угода понад 60 років гарантувала розподіл річок між двома ядерними державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India .

Ситуація загострилася після того, як Індія оголосила про свій вихід із Договору про води Інду - документа, що був підписаний ще у 1960 році й залишався чинним навіть під час найгостріших конфліктів між двома країнами.

Саме ця угода регламентувала розподіл вод річок, що течуть із Кашміру, дозволяючи Пакистану отримувати доступ до основного джерела водопостачання - річки Інд, а також річок Джелам та Чинаб.

Заворушення в Кашмірі

У вівторок, 22 квітня, в індійському Кашмірі бойовики з маловідомого угруповання "Фронт Спротиву" вбили 25 людей - одного громадянина Непалу та ще 24 туристів з Індії. У відповідь індійська влада звинуватила Пакистан у підтримці терористів, хоча Ісламабад ці звинувачення заперечив.

Міністр оборони Пакистану, за даними ЗМІ, заявив, що його країна непричетна до теракту. За його словами, те, що сталося в Кашмірі, це "повстання місцевих".

Однак Індія швидко перейшла до конкретних дій, зокрема:

закрила прикордонний перехід у регіоні,

анулювала видані візи,

обмежила нову видачу,

вислала пакистанських дипломатів.

Кульмінацією стала заява про вихід з Договору про води Інду. Це означає, що Індія більше не зобов’язана гарантувати безперешкодний потік води до Пакистану.

Розподіл води між країнами

"Договір про води Інду" діяв під час двох індо-пакистанських воєн 1965 та 1971 року та протистояння на льодовику Сіачен з 1984 по 2003 рік, а також Каргільський конфлікту 1999 року.

Згідно з ним ріки, які беруть свій початок у Кашмирі, були розподілені між Індією та Пакистаном порівну: Джелам, Чинаб та, найголовніша, Інд, відійшли Пакистану й Індія не могла перекривати їхні річіща, а за собою залишила Раві, Сатледж та Біас.

Для Пакистану Інд - це головне джерело води в країні, що дозволяє орошати 12 млн гектар землі при загальній довжині всією іригаційної мережі у 65 тисяч км.

Однак у Делі вже давно бідкаються на те, що їм потрібно більше води, а три наявні "індійські" річки мають у рази менший об'єм - 20% проти 80%.

Пакистан пригрозив війною за воду

У відповідь на дії Індії Пакистан, сьогодні, 24 квітня, не просто зробив дзеркальні рішення: закрив прикордонний пост у Кашмірі, вислав дипломатів, дав 48 годин всім громадянам Індії на виїзд з країни, скасувавши та обмеживши виїзд.

Він додатково закрив повітряний простір для літаків всіх індійських авіакомпаній та заборонив торгівлю між державами, навіть через треті країни. А от щодо води оприлюднив наступне.

"Будь-яка спроба зупинити або відвести потік води, що належить Пакистану відповідно до Договору про води Інду розглядатиметься як акт війни й на неї буде дано відповідь з усією силою", - наголосили в Пакистані.

Більше того, Ісламабад залишив за собою право призупинити дію Шімлійського договору 1972 року, яким була врегульовано результати війни 1971 року, залишивши незначну частину захопленої території Пакистану за Індією (13 тисяч кв. км було повернуто, окуповано 883 кв км), а також визнання Ісламабадом Бангладеш.

Зараз, за даними ЗМІ, Пакистан приводить свої війська у повну бойову готовність для відбиття будь-яких дій з боку Індії.

Зауважимо, що обидві країни мають ядерну зброю: Індія з 1974 року, Пакистан – з 1998-го.