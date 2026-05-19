Пакистан перекинув авіацію до Саудівської Аравії для захисту від Ірану

Пакистан перекинув потужне військове угруповання до Саудівської Аравії на тлі війни з Іраном. Ісламабад розгорнув бойову авіацію, системи ППО та тисячі солдатів для захисту королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ер-Ріяд посилює свою оборону за допомогою Пакистану. Ісламабад вже відправив 8000 військовослужбовців для підтримки союзника. Це не просто навчальна місія, адже ці сили є значним боєздатним підрозділом, який має захистити королівство від іранських атак.

Основою авіаційної групи стала повна ескадрилья з 16 винищувачів JF-17. Цю техніку Пакистан виготовляє спільно з Китаєм. Також Ісламабад відправив дві ескадрильї безпілотників.

Для захисту неба розгорнули китайську систему протиповітряної оборони HQ-9. Весь арсенал обслуговує пакистанський персонал, а Саудівська Аравія повністю фінансує цю операцію.

Чому Пакистан допомагає Саудівській Аравії

Річ у тому, що між двома країнами діє пакт про взаємну оборону. Документ підписали минулого року. Його повні умови залишаються конфіденційними, проте відомо, що держави зобов’язані захищати одна одну в разі нападу.

Пакистанський міністр оборони Хаваджа Асіф раніше зробив гучну заяву. Він натякнув, що угода ставить Саудівську Аравію під ядерну парасольку Пакистану, що кардинально змінює баланс сил у регіоні.

Масштаби допомоги можуть зрости. Одне з джерел бачило текст секретного пакту, який передбачає можливість розгортання до 80 000 пакистанських військових. Таке угруповання зможе повністю забезпечити безпеку кордонів королівства.

Яка роль Пакистану у війні з Іраном

Офіційно пакистанські військові виконують консультативну роль. Вони займаються навчанням саудівських солдатів, проте склад контингенту свідчить про інше. Наявність бойових літаків та важкої ППО вказує на готовність до реальних боїв.

Розгортання доповнює вже наявні сили. Тисячі пакистанців уже перебували в королівстві згідно з минулими угодами. Тепер до них додалися нові підрозділи.

Угода також передбачає участь флоту. Пакистанські військові кораблі можуть бути залучені до операцій у морі.