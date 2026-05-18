Перемир'я тримається на волосині. США можуть вдарити по Ірану вже цього тижня, - NYT

Президент США Дональд Трамп після повернення з Китаю стоїть перед ключовим рішенням щодо Ірану. Його найближчі радники підготували детальні плани відновлення військових ударів на випадок, якщо дипломатичні переговори остаточно зайдуть у глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, Трамп ще не прийняв остаточного рішення. Посадовці зацікавлених країн намагаються знайти компроміс, який спонукав би Іран знову відкрити Ормузьку протоку та дозволив Трампу оголосити перемогу.

Однак одразу після вильоту з Пекіна він заявив журналістам на борту Air Force One, що остання мирна пропозиція Ірану є неприйнятною.

"Я подивився на неї, і якщо мені не подобається перше речення - я просто викидаю її", - сказав він.

Трамп також зазначив, що обговорював питання Ірану з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, стратегічним партнером Тегерана, який залежить від нафти та газу через протоку. Проте він сказав, що не просив Сі тиснути на Іран.

Плани Пентагону

Операція "Епічна лють", призупинена після оголошення перемир'я, може відновитися найближчими днями - можливо, під новою назвою. "У нас є план ескалації, якщо це буде необхідно", - заявив міністр оборони Піт Гегсет під час свідчень у Конгресі.

За його словами, є й альтернативний план - повернути понад 50 000 військовослужбовців до стандартних місць дислокації.

Двоє близькосхідних чиновників, які побажали залишитися анонімними, заявили NYT, що США та Ізраїль ведуть найінтенсивнішу підготовку з моменту перемир'я - до можливого відновлення ударів вже цього тижня.

Серед варіантів, які розглядаються:

Агресивніші авіаудари по іранській військовій та інфраструктурній інфраструктурі

Спецоперація для вилучення ядерних матеріалів на об'єкті в Ісфахані - кілька сотень бійців спецназу вже перебувають у регіоні, однак така місія потребує тисяч військових прикриття й несе значний ризик втрат

Захоплення острова Харг - ключового вузла іранського нафтового експорту

У регіоні наразі дислоковані близько 5 000 морських піхотинців та 2 000 десантників 82-ї повітрянодесантної дивізії.

Тегеран готується

Попри місяць перемир'я, Іран відновив доступ до 30 із 33 ракетних позицій вздовж Ормузької протоки. Більшість уражених об'єктів відновлено. Іранські чиновники вже заявили, що готуються до відновлення бойових дій.