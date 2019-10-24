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Пакистан и Индия подписали соглашение о границе

Новости » Политика    24.10.2019 - 13:01
Пакистан и Индия подписали соглашение о границе
Фото: подписание соглашения между представителями Индии и Пакистана (twitter.com DrMFaisal)

Это решение позволит снять напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир

Пакистан и Индия подписали исторический договор об открытии Картарпурского коридора. Об этом сообщает DND.

Это решение позволит снять напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году усложнился конфликт. Теперь ежедневно 5 тысяч паломников-сикхов будут иметь право идти через этот коридор.

"В четверг на линии разграничения в Картарпур Индия и Пакистан подписали историческое соглашение о границе. Она предусматривает открытие Картарпурского коридора, что, с одной стороны, позволит индийским сикхам совершать паломничества к месту рождения их духовного лидера Баба Гуру Нанака, а с другой - существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году почти дошло до открытой войны", - говорится в сообщении.

Добавим, что Индия и Пакистан перед тем, как достичь этой важной сделки, прошли через 3 раунда сложных переговоров.

Несколько месяцев назад Трамп обсудил ситуацию с Кашмиром с премьерами Индии и Пакистана.

Напомним, премьер-министр Пакистана Имран Хан ранее заявлял, что конфликт между Индией и Пакистаном может перерасти в ядерную войну.

Ранее на границе между индийской и пакистанской частями Кашмира в субботу, 17 августа, состоялась ожесточенная перестрелка между военными двух стран, в результате которой погиб один солдат.

В Пакистане бушует эпидемия лихорадки, пострадали 20 тыс. человек Количество жертв ливней в Индии почти превысило 130
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